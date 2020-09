GNR apreendeu quase duas toneladas de haxixe

Os militares da GNR que têm por missão a vigilância, controlo e patrulhamento da costa e do mar, com particular incidência para o combate ao trafico internacional de estupefacientes.



No domingo detetaram movimentos atípicos numa lancha rápida que terá vindo de Marrocos.



Foram acionados os meios para os militares da GNR se aproximarem e fazerem a interceção da embarcação, mas os traficantes conseguiram fugir e atirar os fardos da droga ao rio Guadiana.



Neste momento já foram recuperados 55 fardos, com 1800 quilos e um valor aproximado aos cinco milhões de euros.