GNR atenta aos exageros nas viagens de estudantes

Alexandre Brito - RTP02 Abr, 2019, 09:27 / atualizado em 02 Abr, 2019, 09:27 | País

A fiscalização mais apertada da GNR começou a 1 de abril de vai até ao dia 21 de abril. Uma operação policial em todo o território nacional, com ações de sensibilização junto da comunidade escolar e de fiscalização nas fronteiras terrestres de Vilar Formoso (Guarda), Caia (Portalegre) e Vila Real de Santo António (Faro).





A Guarda Nacional Republicana tem como objetivo, nesta operação, "prevenir a adoção de comportamentos de risco inerentes ao consumo de drogas e álcool, por parte da população jovem", que durante as férias da Páscoa se desloca para o sul de Espanha e Catalunha.







A operação, diz a GNR, será realizada em três fases:

- militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário realizam ações de sensibilização junto dos jovens, alertando-os para os comportamentos de risco associados a estas viagens, direcionadas para o grupo-alvo de alunos do 9.º ao 12.º ano de escolaridade.- militares dos Comandos Territoriais, com o apoio da valência de investigação criminal e de binómios cinotécnicos de deteção de droga, em coordenação com a Guardia Civil do Reino de Espanha, realizam ações de fiscalização junto às fronteiras terrestres, no sentido de detetar a prática de ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, bem como garantir as condições de segurança dos veículos que irão transportar os jovens.- militares dos Comandos Territoriais realizam ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais, no âmbito da venda de bebidas alcoólicas a menores e consumo de produtos estupefacientes.