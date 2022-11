GNR contabiliza mais de 11 mil crimes de violência doméstica até final de setembro

A GNR a apontar para a detenção de quase mil e duzentas pessoas, suspeitas da prática destes crimes de violência doméstica.A GNR lança hoje uma campanha sobre o fenómeno, com o nome: "a submissão não é opção".Também a Associação de Apoio à Vítima divulga, esta sexta-feira, dados estatísticos sobre os pedidos de ajuda dirigidos à APAV.O psicólogo Daniel Cotrim destaca o facto de, apesar de, todos os anos, existirem dezenas de milhares de casos de violência doméstica, as condenações em tribunal não ultrapassam, em média, as 700.Daniel Cotrim, da APAV, considera que os tribunais são pouco ágeis e pouco empáticos no tratamento destes casos.A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima entende que a justiça não tem ajudado a travar a violência doméstica.