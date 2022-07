GNR da Guarda fez 29 detenções em operação especial de prevenção criminal

Segundo a GNR, as detenções foram efetuadas no âmbito de uma operação policial que foi realizada de terça a sexta-feira.

No decorrer da ação foram fiscalizados 702 veículos e foram detidas 29 pessoas (26 homens e três mulheres).

Onze homens, com idades entre 22 e 33 anos, e uma mulher de 35 anos, foram detidos por alegado tráfico de estupefacientes, adiantou a GNR, em comunicado hoje divulgado.

A GNR deteve seis homens, com idades entre 25 e 74 anos, e duas mulheres, de 25 e 32 anos, por posse de arma proibida, e cinco homens, com idades entre 16 e 72 anos, por condução sem habilitação legal.

Durante a operação foram também detidos quatro homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 67 anos, por condução sob o efeito do álcool.

A GNR da Guarda elaborou, ainda, 168 autos de contraordenação, destacando-se 14 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 12 por consumo de estupefacientes.

Segundo a nota, a operação policial também permitiu apreender 284 doses de canábis, 200 metanfetaminas, 170 doses de anfetaminas, 130 doses de MDMA, 45 doses de cocaína, 40 pastilhas de `ecstasy`, 24 doses de haxixe, 11 doses de liamba, cinco cogumelos alucinogénios, cinco aerossóis de defesa, uma catana, uma faca de abertura automática, dois bastões e uma munição.

Os factos foram comunicados aos Tribunais Judicias da Guarda e de Almeida e os casos relacionados com o consumo de estupefaciente foram comunicados à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência da Guarda.

A ação policial "contou com o reforço de 304 militares do dispositivo territorial, de Intervenção, da estrutura de Investigação Criminal, de policiamento comunitário, da proteção do ambiente e da natureza e da vertente do Trânsito", de acordo com o Comando Territorial da GNR da cidade mais alta do país.

A GNR referiu que a ação realizada "teve como objetivo o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, bem como o reforço do sentimento de segurança junto da população em geral, com especial incidência no controlo e fiscalização rodoviária de veículos, pessoas e bens, com o objetivo de controlar, detetar, localizar e prevenir ocorrências relacionadas com a posse de armas".