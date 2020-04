GNR descontamina ambulâncias de todo o país

São novas funções assumidas pela GNR, desde o início desta pandemia. No Centro Clínico da Guarda Nacional Republicana, em Lisboa, já foram descontaminadas mais de 1700 ambulâncias, quer dos bombeiros, do INEM ou da Cruz Vermelha. Mas, neste local, são também avaliados os casos suspeitos de infeção, a envolver elementos da GNR.