GNR desmantela fábrica clandestina de produção de tabaco em Loulé

Michaela Rehle - Reuters

A GNR nesta operação encerrou uma fábrica clandestina de produção de tabaco que localizada em Loulé, no distrito de Faro.



Foram apreendidos 15 milhões de cigarros, e ainda tabaco suficiente para introduzir no mercado europeu mais 46 milhões de cigarros.



Nesta mega-operação, a Guarda Nacional Republicana contou com a colaboração da EUROPOL e da polícia polaca.



O Capitão Hélder Fernandes, da unidade de ação fiscal da GNR, explicou que esta foi uma investigação ao longo de meio ano, para travar uma rede que servia o mercado do Leste da Europa.



As autoridades estimam que a fraude e evasão fiscal tenha lesado o Estado, em quase 10 milhões de euros.



Entre os 13 arguidos, envolvidos nesta produção clandestina de cigarros, estão cidadãos polacos, ucranianos, romenos, russos e também de nacionalidade portuguesa.