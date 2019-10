GNR desmantelou rede ilegal de distribuição de combustível

As autoridades garantem que não era vendido em postos de abastecimento.



No âmbito da investigação, o destacamento de ação fiscal da GNR do Porto efetuou 34 mandados de busca domiciliárias, em armazéns e em viaturas.



No decorrer de uma dessas buscas as autoridades detectaram mais de 24 mil cigarros sem selo fiscal.



A GNR apreendeu ainda três mil euros em dinheiro.



Foram detidas e constituídas arguidas quatro pessoas, com idades entre os 30 e 55.



São suspeitos da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo de produtos sujeitos a Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos.