GNR destaca 400 militares para dois dias de celebrações

Lusa12 Out, 2017, 15:37 | País

Em declarações à Lusa, o capitão Carlos Canatário, comandante do destacamento da GNR de Tomar, explicou que estão em curso duas operações: a "Peregrinação Segura ", que se iniciou a 07 de outubro, e "Trindade" referente à segurança na Cova de Iria, durante os dois dias de celebrações.

No âmbito da "Operação Peregrinação", explicou, a GNR tem feito o acompanhamento dos peregrinos que nestes dias se deslocam para Fátima e até ao momento não foram registadas quaisquer ocorrências.

Para os que ainda caminham em direção a Fátima, Carlos Canatário aconselha que o façam com boa sinalização, ou seja usando o colete refletor, que circulem na berma da estrada e em sentido contrário ao trânsito.

Aos automobilistas, o alerta da GNR vai no sentido de estarem sensibilizados para a existência de inúmeros peregrinos nas estradas, sendo necessário redobrarem a sua atenção.

O "Operação Trindade" terá em Fátima 200 militares em cada um dos dias (12 e 13 de outubro) para o patrulhamento a cavalo, moto, bicicleta, organização do trânsito e apoio ao turista.

"Estaremos para dar uma resposta adequada às necessidades dos peregrinos", disse.

"Fátima é sempre um local que traz muita gente e se em maio a preocupação era também a segurança do papa Francisco, em outubro, junho e agosto, assim como todos os fins de semana a preocupação centra-se nos peregrinos", acrescentou Carlos Canatário.

A Peregrinação Internacional Aniversária de outubro no Santuário de Fátima começa hoje e decorre até sexta-feira, marcando o encerramento do Centenário das Aparições e inclui, além das celebrações religiosas, um concerto e um espetáculo multimédia.

A peregrinação, que tem por tema "Maria, Estrela da Evangelização" e que será presidida pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, António Marto, abre hoje às 18:30 com uma saudação a Nossa Senhora e aos peregrinos, na Capelinha das Aparições.

Segue-se, no mesmo local, a bênção solene das velas e rosário e, às 21:30, no recinto do Santuário a Procissão das Velas e a Missa Internacional.

Após a meia-noite de hoje e depois da procissão do silêncio, o recinto da Cova da Iria recebe, em estreia, a projeção multimédia "Fátima - Tempo de Luz", produzida pela empresa espanhola Acciona Producciones y Design e encomendada pelo santuário de Fátima para encerrar as celebrações do Centenário das Aparições.

As celebrações do Centenário das Aparições - que tiveram como momento alto a peregrinação a Fátima do papa Francisco, em maio - decorrem na sexta-feira, a partir das 18:30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com um concerto pela Orquestra e pelo Coro Gulbenkian dirigidos pela maestrina Joana Carneiro e que conta ainda com a participação da soprano Elisabete Matos.