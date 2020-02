GNR detém 10 homens e apreende duas toneladas de haxixe em Portimão

Em comunicado, a GNR indicou que o produto estupefaciente estava a ser transportado por uma embarcação, detetada pelos militares no âmbito de diligências de investigação e de ações de controlo da costa.

"Os militares detetaram uma embarcação com uma atuação suspeita, tendo surpreendido 10 indivíduos em flagrante delito quando faziam o transporte de 59 fardos de haxixe, com um peso aproximado de duas toneladas", informou a GNR no comunicado.

Segundo a fonte, os suspeitos foram detidos e foram apreendidos seis veículos, bem como a droga.

De acordo com a GNR, a apreensão e detenção dos 10 suspeitos resultou de uma operação conjunta do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da GNR e da Polícia Judiciária de Portimão.

A operação decorreu na praia do Alemão junto à praia do Vau, no distrito de Faro.

A GNR remeteu mais esclarecimentos sobre a operação para as 15:00, no Subdestacamento da Unidade de Controlo Costeiro de Portimão.