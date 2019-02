GNR detém 12 pessoas em desmantelamento de rede de contrabando de tabaco

Lusa08 Fev, 2019, 12:48 | País

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR estava há cerca de um ano a investigar esta rede, cuja atividade criminosa consistia na introdução de tabaco de contrabando através dos principais aeroportos portugueses, Lisboa e Porto, tendo como centro de distribuição os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal, adianta a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.

A corporação refere que as diligências de investigação culminaram com a operação Hórus, que consistiu no cumprimento de 12 mandados de detenção, bem como 39 mandados de buscas, dos quais 22 em residências.

No âmbito da operação, a GNR constituiu 20 arguidos, quinze homens e cinco mulheres, com idades entre os 29 e 60 anos de idade, 12 dos quais foram detidos e têm nacionalidade portuguesa e angolana.

Segundo a GNR, os detidos estão indiciados na prática de contrabando qualificado, introdução fraudulenta no consumo qualificada, associação criminosa e recetação de mercadorias objeto de crime aduaneiro.

Os militares da UAF apreenderam também 76.140 cigarros avulso, diversas malas de viagem utilizadas para o acondicionamento do tabaco, 7.090 euros em numerário, 73 equipamentos informáticos, sete veículos e duas máquinas de jogo ilegal.

A força de segurança sublinha que, durante o último ano, esta organização comercializou ilicitamente cerca de 4,5 milhões de cigarros, originando uma fraude ao Estado num montante de cerca de um milhão de euros, por falta do pagamento de impostos indiretos (IVA e Imposto Especial sobre o Consumo).

Os 12 detidos foram presentes, na quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Sintra, que lhes aplicou as medidas de coação de obrigação de apresentação periódica no posto policial da área de residência, caução no valor de três mil euros para dois dos detidos e sete mil para um outro, proibição de ausência do país e de contacto entre si.

A GNR mobilizou para operação 106 militares da Unidade de Ação Fiscal, que contaram com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.