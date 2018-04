Partilhar o artigo GNR detem 22 pessoas, 11 das quais por condução sob efeito do álcool Imprimir o artigo GNR detem 22 pessoas, 11 das quais por condução sob efeito do álcool Enviar por email o artigo GNR detem 22 pessoas, 11 das quais por condução sob efeito do álcool Aumentar a fonte do artigo GNR detem 22 pessoas, 11 das quais por condução sob efeito do álcool Diminuir a fonte do artigo GNR detem 22 pessoas, 11 das quais por condução sob efeito do álcool Ouvir o artigo GNR detem 22 pessoas, 11 das quais por condução sob efeito do álcool