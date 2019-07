GNR detém 25 pessoas em flagrante delito durante operação em todo o país

Lusa27 Jul, 2019, 14:03 | País

As detenções ocorreram durante uma operação de prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária realizada pela GNR em todo o território nacional entre as 20:00 horas de sexta-feira e as 08:00 horas de hoje.

Em comunicado a GNR adianta ainda que entre as detenções, três foram por condução sem habilitação para tal, uma por tráfico de drogas e outras por posse de arma proibida.

Desta operação resultou ainda a apreensão de 86 doses de haxixe, cinco unidades de ecstasy, cinco plantes de canábis e uma arma branca.

O comunicado refere ainda que foram detetadas 126 infrações, designadamente 47 por condição com excesso de álcool, 12 por falta de inspeção periódica obrigatória do veículo e duas por uso indevido de telemóvel durante a condução.

A GNR registou também naquele período 56 acidentes, dias quais resultaram quatro feridos graves e 19 feridos ligeiros.