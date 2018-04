GNR detém 49 pessoas, 33 das quais por conduzir alcoolizadas

Lusa08 Abr, 2018, 12:51 | País

Num comunicado de balanço da atividade operacional realizada entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, a GNR destaca as 33 detenções feitas por condução sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de droga, e outras duas por posse ilegal de arma, nove por furto.

Em relação à sinistralidade, a GNR registou 84 acidentes dos quais resultaram um morto e 28 feridos ligeiros.

Nas 12 horas que durou a operação, a GNR apreendeu ainda 148 doses de haxixe, um bastão extensível, bem como um aerossol de defesa (gás pimenta).

Já no que diz respeito ao trânsito, a força policial no âmbito de uma operação de fiscalização detetou 471 infrações, 235 das quais por excesso de velocidade, 76 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 59 por falta de inspeção periódica obrigatória, 19 por infrações relacionadas com tacógrafos.

Foram ainda detetadas 16 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, outras tantas por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, também 16 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 13 por uso indevido do telemóvel aquando da condução.