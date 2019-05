GNR detém homem e apreende 2,8 toneladas de haxixe no Algarve

Lusa03 Mai, 2019, 17:46 | País

A GNR informou em comunicado que a detenção do homem, de 38 anos, foi efetuada após ter sido intercetada a embarcação, um semirrígido de 10 metros de comprimento, a qual tinha no seu interior 85 fardos de haxixe, com um peso total de 2.800 quilogramas, junto à Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim, no distrito de Faro.

Segundo aquela força, a embarcação foi detetada na madrugada de hoje quando navegava a alta velocidade, em direção ao rio Guadiana, na sequência de uma operação de vigilância da costa, com o apoio do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), dotado de câmaras de vigilância térmica e de sistemas de radar.

Depois de acionada a Equipa de Patrulhamento e Interceção Marítima, com uma embarcação de alta velocidade (EAV), "a embarcação suspeita foi intercetada, transportando no seu interior 85 fardos de haxixe, totalizando 2.800 quilos de droga", lê-se no comunicado.

De acordo com a GNR, por terem sido detetados movimentos suspeitos de veículos e pessoas na margem espanhola do rio Guadiana, "foram contactadas as autoridades espanholas que, momentos mais tarde, efetuaram a detenção de um indivíduo de nacionalidade marroquina, na localidade de Villablanca (Espanha), sendo suspeito de estar relacionado com esta ocorrência".

O tripulante da embarcação encontra-se detido nas instalações da GNR para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Real de Santo António.