GNR detém mulher que roubou homem em Seia com recurso a uma seringa

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, a mulher foi detida no sábado, através do Posto Territorial de Seia, e foi hoje presente ao Tribunal Judicial daquela cidade para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.

"No decorrer de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde foi possível apurar que a suspeita ameaçou a vítima, um homem de 76 anos, no interior da sua viatura, com uma seringa, alegando estar contaminada com Sida (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida)", relata a GNR em comunicado enviado à agência Lusa.

A fonte refere que, "após ter retirado dinheiro à vítima, a suspeita colocou-se em fuga, tendo sido intercetada e detida pelos militares da Guarda".

No momento da detenção, a GNR apreendeu uma faca e uma seringa que estavam na posse da mulher.

A detida, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente ao Tribunal Judicial de Seia, ficando sujeita a termo de identidade e residência.