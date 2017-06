GNR deteve 37 pessoas em flagrante delito, maioria por condução sob efeito de álcool

Lusa 10 Jun, 2017, 14:57 | País

Os elementos da GNR registaram ainda 214 acidentes rodoviários que provocaram um morto e dois feridos graves, é referido no comunicado hoje divulgado sobre as ações efetuadas entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje.

Do total das 37 detenções em flagrante delito, 20 foram por condução sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal, três por desobediência e duas por tráfico de estupefacientes.

Na fiscalização de trânsito, a GNR encontrou 903 infrações, das quais 369 por excesso de velocidade, 44 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido e 32 relacionadas com a falta ou a incorreta utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças.

Naquele conjunto de ações, que visam a prevenção e combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária, a GNR também apreendeu 118 doses de haxixe.