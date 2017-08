GNR deteve 41 pessoas nas últimas 12 horas em ações contra criminalidade

Lusa 12 Ago, 2017, 12:34 | País

Em comunicado, esta força de segurança informou que as operações realizadas entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje visaram "a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras".

Dos 41 detidos em flagrante delito, 24 conduziam sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal, sete por tráfico de estupefacientes e um por posse de arma proibida.

No decorrer destas operações foram apreendidas 144 doses de haxixe e uma soqueira.

No trânsito, das 1.040 infrações detetadas registaram-se 578 por excesso de velocidade, 72 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 40 por falta de inspeção periódica obrigatória.

A GNR registou ainda 151 acidentes registados, dos quais resultaram seis feridos graves e 55 feridos leves.