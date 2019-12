GNR deteve 43 pessoas nas últimas horas e mais de metade foi por condução com álcool

A GNR deteve 43 pessoas em flagrante delito entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, mais de metade das quais (23) por condução sob o efeito do álcool, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).