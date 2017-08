GNR deteve 56 pessoas na última noite e madrugada

Lusa 13 Ago, 2017, 11:18 | País

No decurso da sua atividade operacional, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, a GNR deteve 56 pessoas, 37 das quais por condução sob o efeito do álcool, sete por condução sem habilitação legal, quatro por tráfico de estupefacientes, dois por posse de arma proibida, um por violência doméstica, entre outros.

A GNR apreendeu ainda 112 doses de haxixe, uma arma de fogo e uma arma branca.

Nas fiscalizações de trânsito foram detetadas 657 infrações, 207 por excesso de velocidade e 91 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

Em 121 acidentes rodoviários registados, a GNR contabilizou cinco feridos graves e 67 feridos leves.