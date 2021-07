GNR deteve duas mulheres em Albufeira por violação do confinamento obrigatório

As detenções surgiram depois de uma denúncia de que as duas mulheres se encontravam a violar o dever confinamento obrigatório.





“Os militares da Guarda deslocaram-se à residência das mesmas, constatando que não se encontravam em casa, tendo recebido a informação de que se teriam deslocado a um estabelecimento comercial. Os militares intercetaram as duas mulheres quando regressaram à habitação”, refere a GNR em comunicado.





Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.





A GNR recorda que ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde, todos os doentes com COVID-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa. A violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência.