GNR deteve homem e apreende mais de mil doses de droga em Tábua

Lusa29 Mar, 2019, 20:08 | País

"No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária", realizada na quinta-feira, militares da GNR "abordaram uma viatura, cujo condutor adotou um comportamento suspeito, tendo sido realizada uma busca ao veículo e detetado 1.890 euros em dinheiro", relata a GNR, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A GNR fez, depois, "uma busca domiciliária" à habitação do suspeito, tendo apreendido aí "920 doses de haxixe, 264 doses de canábis, 180 gramas de canábis em fase de secagem" e "quatro garrafões com folhas de canábis em fase de secagem".

Ainda durante a busca à residência do suspeito, no concelho de Tábua, distrito de Coimbra, foram também apreendidas "duas balanças de precisão, uma faca de corte, uma arma de caça, 11 cartuchos zagalote, um computador portátil" e um telemóvel.

O suspeito, que foi presente no Tribunal Judicial de Coimbra, "ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência", adianta, na mesma nota, o Comando Territorial da GNR em Coimbra.

A operação foi desenvolvida pelo Posto Territorial da GNR em Tábua e contou com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Lousã.