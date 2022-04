GNR deteve homem suspeito de originar fogo no concelho de Trancoso

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido na terça-feira através do Posto Territorial de Trancoso.

"Na sequência de um alerta de incêndio, os militares da Guarda apuraram que o foco de incêndio teve origem numa queima de sobrantes florestais não autorizada, que se descontrolou devido à não adoção das medidas de segurança necessárias, tendo consumido cerca de 0,5 hectares de área florestal", adiantou a GNR em comunicado enviado à agência Lusa.

Na sequência da ação, que contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, a GNR deteve o homem de 72 anos, que se encontrava no local, pela alegada prática do crime de incêndio florestal.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Trancoso, indicou a fonte.

A GNR relembrou na nota que as queimas e as queimadas "são das principais causas de incêndios em Portugal".

"A realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural `muito elevado` ou `máximo`, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos", alertou.

Para evitar acidentes, a GNR também pede aos cidadãos que sigam as regras de segurança, estejam sempre acompanhados e levem consigo o telemóvel.