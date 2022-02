GNR deteve nove pessoas por tráfico, roubo e burlas em Lamego

O grupo com idades entre os 26 e os 52 anos estudava as vítimas, na maioria pessoas idosas a residir em locais isolados. Através de ameaças e agressões roubava cartões de crédito, dinheiro, joias, relógios e outros bens



A investigação durava há seis meses e acabou com a apreensão de material e com a detenção de nove pessoas já com antecedentes criminais e com condenações a penas de prisão.



Algumas das vítimas precisaram mesmo de receber tratamento hospitalar.