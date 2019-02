Partilhar o artigo GNR diz que causas do acidente em Elvas estão ainda por apurar Imprimir o artigo GNR diz que causas do acidente em Elvas estão ainda por apurar Enviar por email o artigo GNR diz que causas do acidente em Elvas estão ainda por apurar Aumentar a fonte do artigo GNR diz que causas do acidente em Elvas estão ainda por apurar Diminuir a fonte do artigo GNR diz que causas do acidente em Elvas estão ainda por apurar Ouvir o artigo GNR diz que causas do acidente em Elvas estão ainda por apurar

Tópicos:

Aal Destacamento Trânsito, Badajoz, Caia, Portalegre, Voluntários,