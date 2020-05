GNR e PSP. É preciso perceber que "as regras vão mudar"

Esta manhã, a GNR e a PSP explicaram o que vai mudar com o fim do estado de emergência e o início do estado de calamidade. Em direto na RTP 3, os dois responsáveis afirmaram que o importante é perceber que a partir de "domingo as regras vão mudar e naturalmente que aquilo que é o dever cívico pede-se mais do que nunca aos cidadãos".