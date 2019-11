GNR identifica cada vez menos idosos isolados

Está a diminuir o número de idosos identificados pela GNR a viver em isolamento ou em situação de vulnerabilidade. Os dados da Operação Censos Sénior, que acabam de ser divulgados pela Guarda Nacional Republicana, mostram que foram sinalizados cerca de 41 mil idosos. Menos do que os 45 mil que tinham sido identificados no ano passado a viver sozinhos ou em locais isolados.