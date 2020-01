GNR identifica homem na posse de armamento roubado ao exército suíço

As espingardas estavam enterradas próximo da residência de dois arguidos detidos na Suíça.





Foi também apreendido material de fardamento do exército suíço, que estava espalhado por diversas garagens e armazéns.

As diligências processuais levadas a cabo, no concelho de Vila Nova de Paiva, pelo Comando Territorial de Viseu tinham sido solicitadas pelas autoridades judiciais suíças.O tenente-coronel Resende, do comando territorial de Viseu da GNR dá conta dos artigos recuperados, esta quinta-feira, numa operação conjunta com a polícia suíça.Muito embora os contornos tragam á memória um caso identico ocorrido em Portugal, qualquer semelhança com o caso de Tancos é pura coincidência.