GNR inicia hoje operação para fiscalizar excesso de velocidade

Em comunicado, a GNR refere que a operação, que decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), vai realizar-se até domingo e as ações de fiscalização são orientadas para as estradas mais críticas e onde se verifique uma maior sinistralidade e infração aos limites de velocidade.

A GNR explica que desde 2021 é membro da RoadPol, organização estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias, e desde essa data que integra no seu planeamento operacional as operações planeadas pela organização.

Com esta ação, realizada no âmbito do planeamento anual da RoadPol, a GNR pretende também sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.

Aquela força de segurança indica que registou um total de 78.896 acidentes de viação no ano passado, sendo que destes, pelo menos 3.816 tiveram como a sua principal causa a velocidade excessiva ou o excesso de velocidade.

A GNR refere ainda que foram registadas 119.651 infrações por excesso de velocidade em 2022.

