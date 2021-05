GNR inicia operação para dar segurança nas celebrações e peregrinação a Fátima

A GNR refere em comunicado hoje divulgado que a "Operação Peregrinação Segura" é realizada "de modo a garantir a segurança durante o deslocamento dos peregrinos, assim como o controlo do tráfego rodoviário e a tranquilidade pública no Santuário e zona envolvente, durante a realização das celebrações religiosas de 12 e 13 de maio".

A fonte lembra na nota que as celebrações deste ano, devido à pandemia de covid-19, deverão ocorrer de acordo com as regras estabelecidas, ao abrigo da legislação em vigor e segundo as orientações da Direção-Geral da Saúde.

O acesso aos parques de estacionamento, em Fátima, estará condicionado à lotação máxima no interior do Recinto de Oração, que irá estar restrito a 7.500 peregrinos, é referido.

A GNR apela "à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades" e lembra que os peregrinos devem evitar os ajuntamentos e cumprir as regras de distanciamento físico, do uso obrigatório de máscara e a higienização das mãos.

Apesar de o Recinto de Oração estar restrito a 7.500 peregrinos, a GNR aconselha àqueles que se desloquem a pé que não andem na estrada, mas sim pela berma contrária ao sentido do trânsito e em fila.

"Não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões", "usar sempre, quer de dia quer de noite, coletes refletores", "não andar sozinho(a) durante a noite" e "sinalizar o início e fim dos grupos e, se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada", são outras das recomendações.

Aos peregrinos que se dirigem a pé para o Santuário de Fátima é também aconselhado que não usem auscultadores, tomem "especiais cuidados ao atravessar as vias" e que cumpram as regras sanitárias em vigor, bem como o uso de máscara e distâncias de segurança.

ASR // VM