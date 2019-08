GNR. Já morreram 257 pessoas nas estradas este ano

O número de vítimas mortais é, no entanto, inferior ao registado no mesmo período do ano passado.



Houve menos 15 mortes, embora se contem mais acidentes e mais feridos graves.



Os dados, divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, apontam para quase 75 mil sinistros e cerca de 1200 vítimas em estado grave.



A GNR diz que os números "não são aceitáveis para a nossa sociedade".



O balanço reúne os números da GNR e da PSP e mostra ainda que o distrito onde houve mais mortes foi o Porto, seguido de Lisboa e Braga.