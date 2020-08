GNR. Operação contra excesso de velocidade termina com sete mortos

Terminou à meia-noite, a operação da GNR “Viajar sem pressa” para fiscalizar os excessos de velocidade, nas estradas do país. Os militares da Guarda Nacional Republicana estiveram, ao longo da última semana, particularmente atentos àquela que é uma das principais causas de sinistralidade rodoviária grave. No balanço feito à Antena 1, o major José Beleza lamenta as sete mortes registadas e diz que os números estão em linha com a mesma operação do ano passado.