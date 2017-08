GNR pede atenção às estradas cortadas

O capitão Ricardo Silva da Brigada de Trânsito deixa alguns conselhos para quem vai para a estrada.



Para além desta situação anormal os militares da GNR estarão particularmente atentos aos comportamentos de risco na estrada, nomeadamente condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção de crianças, utilização indevida do telemóvel, manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e não circulação na via mais à direita.