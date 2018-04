GNR vai andar de olho nas motos

Foto: Reuters

Esta operação policial vai ser implementada entre 18 e 22 de Abril, e vai consistir na fiscalização rodoviária no sentido de prevenir e reprimir as infrações durante a condução de motociclos e ciclomotores de duas rodas nas vias com maior tráfego e onde existe um risco acrescido de acidentes.



Nos primeiros três meses deste ano, a GNR já registou 13 mortos em acidentes com motociclos, como revela o major Paulo Gomes.