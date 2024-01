O Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu que todos os arguidos do caso das golas antifumo vão a julgamento.

No debate instrutório, o Ministério Público tinha reconhecido que os indícios recolhidos nos autos não são suficientes para sustentar a acusação contra o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.



Estão em causa alegados crimes de fraude na obtenção de subsídios, participação económica em negócio e abuso de poder.



O entendimento do juiz foi diferente e manteve a acusação, o que significa que o caso segue para julgamento com todos os arguidos.