Golfinhos são agora visitantes regulares no estuário do Tejo

Os golfinhos tornaram-se visitantes comuns no estuário do Tejo, junto a Lisboa. As visitas são tantas que uma Associação da Natureza decidiu analisar o fenómeno. Os golfinhos servem de pretexto para apelar à preservação e recuperação do estuário, onde existem 22% das espécies existentes em toda a Europa.