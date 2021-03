Google junta-se à Gulbenkian e Instituto de Florença no combate à desinformação

A Fundação Gulbenkian e o Instituto Universitário Europeu de Florença (IUE) anunciaram na semana passada a criação do fundo europeu para combater a desinformação global, com o objetivo de apoiar projetos de literacia digital e verificação de factos na Europa.



A Google, que é uma das primeiras contribuintes do Fundo Europeu para os Media e Informação, desafia "outras organizações" a apoiarem a literacia digital.



"Ao mesmo tempo que navegamos nas incertezas e nos desafios do ano passado, ficou provado que é mais importante do que nunca que as pessoas acedam a informações precisas e separem factos da ficção", afirma Matt Brittin presidente para o negócio e operações da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) da Google, citado em comunicado.



"É por isso que a Google está a contribuir com 25 milhões de euros para ajudar no lançamento do Fundo Europeu para os Media e Informação para reforçar as competências na literacia digital, combater a desinformação e apoiar a verificação de factos", acrescenta.



"O nosso compromisso a cinco anos irá apoiar o trabalho do Instituto Universitário Europeu, do European Digital Media Observatory [Observatório Europeu de Media Digital] e da Fundação Calouste Gulbenkian para financiar organizações que procuram enfrentar desafios chave", acrescenta o responsável.



Estes desafios passam por ajudar adultos e jovens a reforçar as competências em literacia digital, apoiar e escalar o trabalho crítico dos verificadores de factos ('fact-checkers'), bem como reforçar as competências, a investigação e os recursos para ajudar ao combate à desinformação.



Nas próximas semanas, o fundo estará aberto a propostas de académicos, organizações sem fins lucrativos e 'publishers' com sede na União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Reino Unido, adianta.



As ideias vencedoras serão selecionadas por comités independentes formados por especialistas do setor. A Google não estará envolvida em qualquer processo de tomada de decisão.