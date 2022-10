Gouveia e Melo confirmou ter sido alvo de ameaças

O chefe do Estado-Maior da Armada confirmou que tem sido alvo de ameaças. De acordo com o jornal Correio da Manhã, as ameaças contra Gouveia e Melo estarão relacionadas com as declarações do almirante depois da morte do agente da PSP, Fábio Guerra.