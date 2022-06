Gouveia e Melo diz que há espaço para maior envolvimento dos militares em missões da NATO

Mas o Chefe do Estado-Maior da Armada avisa, que isso dependerá sempre de decisões políticas. Gouveia e Melo participou esta manhã na 1ª Jornada de Radiologia, no Hospital das Forças Armadas do Porto, onde disse ainda que a Rússia está à procura de ganhos com base na racionalidade.