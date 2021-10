Gouveia e Melo em jeito de balanço deixa críticas à indústria farmacêutica

O vice-almirante Gouveia e Melo garante que deixou ao país vacinas suficientes. Para este trimestre haverá um total de seis milhões de doses disponíveis. No parlamento, deixou no entanto críticas às farmacêuticas. Diz que querem vacinar de novo toda a população e as crianças até aos zero anos.