Gouveia e Melo. Plano de vacinação não foi "alterado" mas "adaptado"

Entrevistado no Telejornal, Gouveia e Melo considerou contudo "natural" a necessidade desses ajustamentos, os quais são uma "adaptação" e não significam uma "alteração", tendo em conta que as vacinas disponíveis são apenas metade do que estava previsto.





O coordenador do plano de vacinação comentou com circunspeção a ideia de que a primeira dose da vacina da Pfizer permitiria atingir uma elevada imunidade, dispensando portanto, na maior parte dos casos, uma segunda dose e permitindo assim duplicar o número de pessoas alcançadas pelo plano de vacinação. Tal conclusão é ainda, do ponto de vista de Gouveia e Melo, prematura e só uma observação mais alargada de dados empíricos permitirá eventualmente estabelecê-la com segurança.