Gouveia e Melo revela-se emocionado com larga afluência às vacinas

Gouveia e Melo revela-se emocionado com larga afluência às vacinasEstá a realizar-se a primeira semana de vacinação para os jovens entre os 12 e os 15 anos. Uma “casa aberta” com grande procura onde até ao meio-dia foram vacinadas 45 mil pessoas.O vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela campanha de vacinação, fala numa lição dos jovens ao mundo e revela-se mesmo emocionado.O responsável pela “Task-force” nacional foi até um centro de vacinação em Cascais e foi confrontado com a decisão do governo dos Açores, que está a preparar o processo para vacinar os mais vulneráveis com a terceira dose.Gouveia e Melo diz que para já é cedo para pensar numa dose extra da vacina.