Gouveia e Melo substitui Mendes Calado à frente da Armada

Marcelo Rebelo de Sousa justifica a decisão com a entrada em vigor da nova Lei Orgânica das Forças Armadas que abre um novo ciclo político e funcional do setor.



Com esta nomeação, chega ao fim o mandato do atual chefe máximo da Marinha que vai ser exonerado.



O presidente aproveitou para agradecer o empenho do Almirante Mendes Calado e anuncia que vai condecorá-lo com a Grã Cruz da Ordem de Cristo. A tomada de posse de Gouveia e Melo está prevista para segunda-feira, altura em que será também promovido ao cargo de Almirante.