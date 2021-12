Gouveia e Melo toma posse como novo Chefe do Estado-Maior da Armada

A posse, numa cerimónia restrita devido à pandemia, é conferida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, às 15h00.O vice-almirante, que será promovido a almirante, vai substituir António Mendes Calado, que disse deixar o comando da Marinha “não por vontade própria”.O Presidente, que é também comandante supremo das Forças Armadas, agradeceu a Mendes Calado o seu empenho enquanto CEMA, anunciou a sua condecoração com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, mas considerou “ser chegado o tempo” de o exonerar do cargo.No dia seguinte, sexta-feira, o Presidente sustentou que este é "o momento" para substituir o CEMA, uma vez que "fazia sentido esperar pelas leis orgânicas do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos".O Presidente da República disse também que agradeceu "muito ao senhor almirante Mendes Calado, porque não só logo no início deste ano se mostrou disponível para encurtar o mandato – que seria mais tarde, isto agora foi antecipado uns meses - como o cumpriu até o fim de uma forma muito brilhante, como toda a sua carreira".No mesmo dia, o primeiro-ministro, António Costa, desdramatizou a substituição do CEMA, alegando que havia um entendimento para “uma saída das funções antes” do fim do mandato.

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo nasceu em Quelimane, Moçambique, em 21 novembro 1960. Ingressou na Escola Naval em 7 setembro de 1979. Passou 22 anos da sua carreira nos submarinos onde exerceu diversas funções operacionais, tendo comandado os submarinos Delfim e Barracuda.







Aplicação do PRR na Marinha entre os desafios de Gouveia e Melo



Henrique Gouveia e Melo, vai ter pela frente vários desafios no ramo, entre os quais a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência.



O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na área específica da Marinha, prevê, em concreto, a criação de uma plataforma logístico-científica, por um valor de cerca de 112 milhões de euros.



Na conceptualização desta plataforma, o agora promovido a almirante Gouveia e Melo teve, aliás, um papel relevante, segundo adiantaram à Lusa fontes da Defesa.



Esta terá sido uma das razões que ditou a sua escolha para o cargo.



A plataforma, que deverá funcionar principalmente no Instituto Hidrográfico, poderia, em caso de emergência, como, por exemplo, a ocorrência de um terramoto nos Açores, passar para o Comando Naval.



Esta plataforma integra o investimento designado como o “Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval”, no capítulo relativo ao Mar e ao desenvolvimento da chamada “economia azul” do PRR.