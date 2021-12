Gouveia e Melo vai ser nomeado Chefe do Estado Maior da Armada

Henrique Gouveia e Melo vai ser mesmo nomeado Chefe do Estado Maior da Armada. O nome do vice-almirante vai ser proposto pelo Governo e aprovado, na quinta-feira, em Conselho de Ministros. A proposta segue depois para o Presidente da República, que já terá concordado com a decisão.