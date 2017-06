Governador do Estado de São Paulo com Marcelo e Costa nas comemorações

Lusa 09 Jun, 2017, 14:54 | País

Fonte do executivo português disse à agência Lusa que Geraldo Alckmin, destacado dirigente do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), é o mais alto representante das autoridades brasileiras cuja presença está prevista nas comemorações do 10 de Junho no Brasil, que se iniciam no sábado à noite em São Paulo e se estendem no domingo para o Rio de Janeiro.

Geraldo Alckmin estará com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no Consulado Geral de Portugal nas cerimónias de assinatura do ato de cedência de terreno e edificado para a construção da futura Escola Portuguesa e, depois, no ato de celebração de um protocolo de cooperação técnica entre o Instituto Camões, a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho - acordo este que visa o fornecimento de conteúdos para o Museu da Língua Portuguesa, que ficou praticamente destruído em consequência de um incêndio em dezembro de 2015.

Ainda de acordo com a mesma fonte do executivo português, no primeiro ponto do programa oficial do Presidente da República e do primeiro-ministro no Brasil, na noite de sábado - uma receção à comunidade portuguesa de São Paulo - estará presente o prefeito da maior cidade brasileira, João Dória, também eleito pelo PSDB.

Em relação ao programa de dia e meio de comemorações do 10 de Junho no Brasil, tanto a Presidência da República, como o Governo, têm procurado salientar que, nesta ocasião, as prioridades serão as comunidades e a cultura portuguesa, secundarizando-se assim a vertente político-institucional.

Esta deslocação ao Brasil de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa coincide com um momento da turbulência política naquele país, com alegações que envolvem o atual Presidente da República, Michel Temer, num escândalo de corrupção.

Já no que respeita à representação institucional pela parte portuguesa, António Costa estará no Brasil acompanhado pelos ministros da Defesa (Azeredo Lopes), da Educação (Tiago Brandão Rodrigues) e pelo secretário de Estado das Comunidades (José Luís Carneiro).

Com o chefe de Estado viajará também uma delegação institucional em representação da Assembleia da República, dela fazendo parte os deputados Carlos Páscoa (PSD), João Paulo Correia (PS), Jorge Campos (BE), Telmo Correia (CDS-PP) e António Filipe (PCP).

A visita do Presidente da República e do primeiro-ministro ao Brasil coincide também com uma conjuntura de forte aumento do número de pedidos de aquisição de nacionalidade portuguesa por parte de cidadãos brasileiros lusodescendentes, na sua maioria sem qualquer ligação às tradicionais organizações representativas da comunidade portuguesa.

Este fenómeno, aparentemente resultante da situação de instabilidade político-social no Brasil, tem sido particularmente relevante em São Paulo e no Rio de Janeiro e foi já objeto de análise em setembro passado, quando o primeiro-ministro, António Costa, realizou uma visita oficial a este país.

Num discurso em que fez perante a comunidade portuguesa em São Paulo, António Costa procurou referir-se apenas ao lado positivo deste fenómeno.

"Portugal não é só um retângulo no continente europeu. Cada vez somos mais no mundo", disse, quando comentava a informação de que ao Consulado de Portugal em São Paulo chegam em média por mês 800 novos pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa.

De acordo com dados do Observatório das migrações, em termos de pedidos de nacionalidade, os filhos de brasileiros mais do que duplicaram de 8,7% do total de atribuições a filhos de estrangeiros em 2008 para 22,2% em 2016.

Em relação à atribuição dos chamados "vistos Gold", desde a criação deste instrumento em 2008, a China continua a liderar a lista (3.207 até fevereiro), sendo seguida pelo Brasil (319).