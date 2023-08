Governo açoriano quer pagar 40% do salário a jornalistas que ganhem até 1500 euros

Ouvida pela Antena 1, a deputada socialista Rosário Gamboa considera que foi ultrapassado um limite e desafia o Luís Montenegro a dizer o que pensa desta proposta do governo açoriano liderado pelo PSD/CDS/PPM e que conta com o apoio parlamentar da Iniciativa Liberal e do Chega.Esta quarta-feira o líder socialista açoriano e antigo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, afirmou que o novo programa de incentivo é "grotesca, perversa e uma mal disfarçada tentativa do governo de tentar controlar a comunicação social privada na região autónoma”.O atual presidente do Governo nos Açores já reagiu e considera como um disparate as críticas à proposta. José Manuel Bolieiro lembra que mereceu consenso do Sindicato dos Jornalistas dos Açores e com muitos proprietários de órgãos de comunicação social.O projecto ainda vai ter de passar pelo parlamento açoriano.