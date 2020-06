Governo acredita que ida à praia vai ser possível e tranquila

O Governo acredita que, com as regras impostas e conselhos dados a cada um, a ida à praia vai ser possível e tranquila. O arranque oficial da época balnear fez-se em Portimão, no Algarve. O primeiro-ministro e os ministros do Ambiente e da Defesa foram à Praia da Rocha e do Alvor.