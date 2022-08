Governo admite atrasos na aplicação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência

Em entrevista à Antena 1, Ana Sofia Antunes, explica o atraso e o chumbo do Orçamento do Estado teve um impacto determinante.No ano passado deviam ter ficado concluídas 70 medidas para a inclusão das pessoas com deficiência.O Jornal de Notícias avançava esta quarta-feira que a maioria destas medidas não foram concretizadas.Ana Sofia Antunes explica que agora vai ser necessário estabelecer novas metas com um novo calendário.