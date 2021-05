Esta tarde, no final da reunião do conselho de ministros para avaliar o cumprimento do plano de desconfinamento, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana da Silva, deu conta do avanço no controlo dos casos de Covid-19, desde março.Em relção do plano de desconfinamento, há concelhos que continuam na mesma fase e apenas um que recua.





Assim, 23 concelhos estão em alerta na próxima semana e em Odemia mantêm-se as duas cercas sanitárias.