Foto: Rafael Marchante - Reuters

O Jornal de Notícias desta terça-feira adianta que são cinco milhões de euros de ajustes diretos feitos antes e depois do maior fogo do ano.



O Ministério da Administração Interna confirma a dívida e explica que o pagamento está à espera do parecer do Tribunal de Contas, como conta a jornalista Rosa Azevedo.